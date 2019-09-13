В Солнечной системе обнаружен уникальный гость из космоса

Уникальное открытие сделал крымский астроном Геннадий Борисов. 30 августа он обнаружил первую в истории наблюдений межзвёздную комету. А сейчас это открытие подтвердили другие учёные и признали в Международном астрономическом союзе. Комета представляет собой объект порядка 20 километров в диаметре. Она пролетает через Солнечную систему почти перпендикулярно орбитам планет.

Геннадий Борисов — единственный человек на Земле, у которого есть своя межзвездная комета. Он сделал, пожалуй, самое значимое достижение в астрономии, по крайней мере, за столетие. Три фотографии звездного неба и грандиозная сенсация. Учёные находят разные небесные объекты, но комета Борисова — особенная. Она из другой звёздной системы прилетела к нашему Солнцу.

Она летит по такой орбите, которая говорит, что этот объект прилетел к нам из другой звездной системы. То есть все кометы, которые мы ранее наблюдали, они прилетают к нам с окраин нашей Солнечной системы. А этот объект на большой скорости порядка 30 км/с влетел в Солнечную систему.

За звездным небом Геннадий Борисов наблюдает через телескопы, которые делает сам. Сейчас у него их 3. Последний мужчина сконструировал в апреле, а уже в сентябре с его помощью сделал открытие мирового уровня.

Комета Борисова не очень яркая. Известно о ней немного. Прилетела со стороны созвездий Кассиопеи и Персея. Её состав пока — загадка. Себя Геннадий Борисов называет охотником за кометами и говорит, что дальше изучать небесное тело не будет. Это задача других специалистов.

Но в историю науки Геннадий уже вошел. Первую межзвёздную комету, известную человечеству обнаружил российский астроном-любитель из Крыма. Факт открытия уже подтвердили и все мировые центры по изучению космоса.

Теперь Борисов мечтает обнаружить самую яркую комету. Он мог бы воспользоваться телескопами одной из крупнейших в России обсерваторий. Каждый день видит её, но предпочитает работать на небольшой площадке с оборудованием, которое создаёт сам.

Крымский полуостров богат на научные открытия. Особенно космические отсюда впервые в истории человечества посылали сигналы внеземным цивилизациям и изучали расстояние до других планет. Сегодня в крымской обсерватории до сих пор используются телескопы с большой историей. Благодаря этому прибору, например, было доказано, что на луне есть вулканы. Но ученые говорят, что главные открытия ещё впереди.