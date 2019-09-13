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13 сентября 201900:11

Олег Знарок: хочу, чтоб "Спартак" играл солиднее

ХК "Спартак"

Московский "Спартак" обыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" со счетом 5:1 и прервал серию неудач. Ранее спартаковцы потерпели три поражения подряд.

"Спартак" невыразительно провел первый период, завершившийся нулевой ничьей. Во втором периоде рижане открыли счет, но затем москвичи забросили пять шайб. Главный тренер "Спартака" Олег Знарок сказал, что хочет улучшения игры своей команды. "Отвратительный, кошмарный первый период. Мы пообщались после первого и два периода сыграли неплохо. Как неплохо… Конечно, хочется, чтобы солиднее играли. Ребят с победой", — приводит слова Знарка РИА Новости.

Ворота москвичей защищал Павел Хомченко. В предыдущем матче с "Авангардом" он забросил шайбу в собственные ворота, чем способствовал проигрышу "Спартака". Но с "Динамо" Павел отыграл безупречно. " Мальчика нашего, вратаря, с победой. Ситуация тяжелая, два молодых вратаря осталось у нас только. У Никиты Беспалова микротравма, Гудачек не готов пока. Врачи колдуют, травмированного игрока выпускать нет смысла. Пока молодежь достойно выглядит у нас", — прокомментировал ситуацию Знарок.

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