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13 сентября 201900:19 Оксана Деревянко

Милош Земан вступился за памятник маршалу Коневу в Праге

Милош Земан вступился за памятник маршалу Коневу в Праге

Позором президент Чехии Милош Земан назвал решение переместить памятник маршалу Коневу в Праге. Он назвал монумент символом воинов, погибших при освобождении столицы Чехии. Постановление принял совет района Прага-6, на территории которого установлен памятник. На его месте решено разместить мемориал освобождения Праги. Сегодня в чешской столице прошёл митинг в защиту монумента. Жители требовали отказаться от планов по его перемещению и демонтажу.

Памятник маршалу Коневу не останется на своём изначальном месте на площади Интербригады, в шестом районе Праги, где он был установлен в 1980 году. Такое решение было принято после беспрецедентной шестичасовой дискуссии в здании районного магистрата.

За перенос памятника проголосовали большинство районных депутатов. На месте памятника маршалу Коневу появится новый мемориальный комплекс освободителям Праги.

"Администрация обязуется найти достойное место для размещения памятника маршалу Коневу, идеально это музейные центры или центры культуры, и сделать для этого все возможное", — заявил Ондрей Коларж, староста района Прага-6.

Именно районный староста Ондрей Коларж и стал инициатором скандала вокруг памятника советскому маршалу. Основываясь на собственном восприятии истории, он решил властью главы района, по сути, лишить Ивана Конева звания освободителя Праги от фашистов и убрать памятник с площади Интербригады. Поводом для эскалации стали очередные действия вандалов, которые в августе облили памятник краской. Тогда староста отказался очищать памятник, монумент затянули брезентом, но это вызвало возмущения общественности.

"Ситуация во многом была вызвана непоследовательными действиями администрации района — то памятник убирают, то его чистят, то вокруг него ставят леса, то эти леса разбирают. Мы думаем, что надо провести международную историческую конференцию, которая объяснит роль маршала Конева в победе 1945 года", — считает Ондрей Чраст, член совета городского района Прага-6.

Но конференцию решили не ждать. Выступавшие приводили свои исторические аргументы — как за, так и против. Выяснились и некоторые современные подробности. Например, то, что заявленные старостой потраченные 1,5 миллиона крон на содержание памятника, скорее всего фикция — такие работы стоят намного дешевле, да и финансируются они из городского, а не из районного бюджета. А еще и тот факт, что решение магистрата совета Праги-6 еще должно получить законную форму.

"Нужно будет подать заявление на перенос памятника. Это должно быть сделано с юридической точки зрения. И в первую очередь, сначала начнутся юридические споры и суды, на которых должно быть однозначно доказано, что памятник маршалу не является символом жертвам, павшим за оборону не только Праги-6 и Праги в целом, но и целой Чехословакии. Именно тогда его можно будет перенести. Мы демократическое государство, которому должны соответствовать", — заявил Зденек Ондрачек, депутат Парламента Чешской Республики.

Вспомнить об основах демократии призывали и защитники памятника, которые собрались на митинг у дверей администрации Праги-6. Недоумевая, почему в демократической Европе решение о сносе символа Победы Красной Армии может быть принято на основании личных исторических предпочтений руководителя одного из городских районов столицы Чехии.

А посол Российской Федерации в официальном заявлении напомнил, что памятник маршалу Коневу в Праге находится под защитой международного Договора 1993 года, который предусматривает охрану памятников истории и культуры на территории Чехии – за чешской стороной.

"Решение возмутительное, но, к сожалению, ожидаемое. Именно руководство городского совета Прага-6 это решение инициировало и несет за него всю ответственность. Впрочем, это решение районного масштаба, рассчитываем, что оно не окончательное, при этом исходим из того, что чешская сторона в полной мере обеспечит выполнение своих обязательств по уходу за памятником, как это предусмотрено в договоре 93 года между нашими странами о дружеских отношениях и сотрудничестве", — отметил Александр Змеевский, посол РФ в Чехии.

Так что, похоже, принятое сегодня решение означает не окончание, а начало нового этапа дискуссий вокруг памятника маршалу Коневу, но видимо, уже на другом уровне.

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