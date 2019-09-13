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13 сентября 201901:05

Сотрудник телеканала Discovery убит в Мексике

EPA

В городе Акапулько, расположенном в мексиканском штате Герреро, неизвестными злоумышленниками убит фотограф и оператор телеканала Discovery Эрик Кастильо. По данным местных СМИ, вооруженные нападавшие попытались завладеть внедорожником жертвы.

В 2019 году в Мексике жертвами насилия стали уже более 10 журналистов, а с 2000 года в этой латиноамериканской стране были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, напоминает ТАСС. По данным мексиканской прокуратуры, 99 процентов правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.

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