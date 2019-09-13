ВАДА заинтересовалось спортсменами-астматиками

Всемирное антидопинговое агентство намерено изучить влияние на спортсменов от бронхиальной астмы. ВАДА заинтересовало количество спортсменов-астматиков.

Как сообщает ТАСС, ВАДА выделило на изучение 300 тысяч евро. Исследования пройдут в Германии, в университете города Ульма. Также будут подключены ученые из Берлина и Кельна. Влияние антиастматических препаратов будут проверены на 24 спортсменах-добровольцах.

Большое количество спортсменов-астматиков в некоторых сборных вызывает подозрение. Тем более, что страдающие тяжелым недугом атлеты показывают высокие результаты. ВАДА предстоит выяснить – является ли употребление противоастматических препаратов легализацией допинга.