Сибирский город Шелехов остался без света

В пятницу, 13 сентября, утром по местному времени в Иркутской области в результате аварии около 50 тысяч жителей города Шелехов остались без электроснабжения.

В настоящее время устанавливаются причины ЧП. По имеющимся данным, произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи Вл-110 кВ, передает ТАСС. Под отключение попали 2182 жилых дома. Для проведения работ по устранению последствий аварии направлены бригады Иркутской электросетевой компании.