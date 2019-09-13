"Спартак" не будет приглашать Карреру на матч с "Уралом"

Московский "Спартак" не станет приглашать бывшего тренера Массимо Карреру на матч 9 тура с "Уралом". Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве.

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил "Спорт-Экспрессу" причину подобного решения. "Если посмотреть фон, который есть у фанатов и у СМИ, вся эта ситуация скорее вызовет конфликт. Я не против того, чтобы Каррера пришел на стадион, сел и смотрел. Просто от нас не будет такой позиции, что мы зовем Карреру на матч. Потому что я не знаю, зачем. В знак уважения, что он выиграл чемпионство?" – заявил Цорн.

Массимо Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 218 год. В сезоне 2016/17 итальянский тренер привел москвичей к победе в чемпионате России, первой после 16-летнего перерыва.