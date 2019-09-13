Аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления

Из-за подтопления взлетно-посадочной полосы грунтовыми водами закрыт аэропорт Комсомольска-на-Амуре. Рейсы в несколько городов отменены.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса воздушной гавани полностью залита водой, передает ТАСС.

Как сообщалось, с конца июля текущего года в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском и других районах Хабаровского края складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за высокой воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод подтоплены несколько сотен домов, дворы, дачные дома и участки, дороги, социальные объекты. Обстановку значительно осложнили прошедшие несколько дней назад сильные дожди.