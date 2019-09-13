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Конфликт в Сирии 8 минут назад

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13 сентября 201904:16

Сергей Лавров: война в Сирии закончилась

EPA

В интервью изданию "Труд" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончилась, страна постепенно возвращается к мирной жизни. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, пока сохраняются отдельные очаги напряженности на территориях, не подконтрольных правительству Сирии, таких, как Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

После окончания военных действий сирийцы постепенно восстанавливаются, и в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе. Глава МИД РФ подчеркнул, что в таких условиях на первый план выходят задачи гуманитарной помощи Сирии и продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации как в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Хотя в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от боевиков, сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.

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