Иван Проворов подписал контракт с "Филадельфией"

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.

Новое соглашение рассчитано на 6 лет. Согласно контракту Проворов будет зарабатывать 6,75 миллионов долларов в год. Прежний договор Ивана истек летом, и он был ограниченно свободным агентом, информирует ТАСС.

Защитник молодежной сборной России был выбран "Филадельфией" на драфте в 2015 году. С 2016 Иван выступал за "Флайерз" и не пропустил ни одного матча. Он провел в составе клуба 246 матче, в которых набрал 97 очков — 30 голов+67 передач.