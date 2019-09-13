Сноуден поставил условие для своего возвращения в США

Эдвард Сноуден вернется в США, если его будет ждать справедливый суд. Об этом он заявил в интервью журналистам Национального общественного радио США. По его словам, власти США обвиняют его в шпионаже, но присяжным следовало бы сначала ознакомиться с секретными сведениями, которые он передал журналистам.

Он также отметил, что вернуться в США, чтобы только выслушать приговор, будет плохим сигналом для других лиц, которые хотели бы разгласить данные о нарушениях властей, сообщает телеканал "Россия 24".