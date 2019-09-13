В Нижнем Новгороде пройдет форум "Россия - спортивная держава"

Подготовка к Евро-2020 — одна из важных тем, которую намерены обсудить участники форума "Россия — спортивная держава". Он пройдет 10 и 11 октября в Нижнем Новгороде. Министр спорта Павел Колобков сообщил, что на выставках будут также представлены российские города — организаторы крупных спортивных мероприятий.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, во время форума для горожан и гостей городские власти устроят большой спортивный праздник. Планируется также открыть для свободного посещения нижегородские музеи. И даже провести массовую зарядку с участием олимпийских чемпионов разных лет, добавляет телеканал "Россия 24".

Первый форум "Россия — спортивная держава" прошел в 2009 году в Казани по указу президента России. Его площадками в разные годы становились Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары, Ульяновск и другие города.