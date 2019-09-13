Европу обеспокоили заявления Нетаньяху

Аннексия Израилем некоторых районов на Западном Берегу станет серьезным нарушением международного права. Соответствующее заявление от лица пяти европейских стран опубликовал МИД Франции на своем сайте.

"Франция, Германия, Италия, Испания и Соединенное Королевство глубоко обеспокоены сообщением о возможной аннексии некоторых районов на Западном берегу, в частности Иорданской долины и северной части побережья Мертвого моря. В случае реализации этих планов это станет серьезным нарушением международного права", — заявляет МИД Франции.

Страны также призвали стороны конфликта воздерживаться от действий, противоречащих международному праву, которые могут поставить под угрозу жизнеспособность решения о создании двух государств и усложнить достижение справедливого и прочного мира.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении правительства страны распространить суверенитет Израиля на Западный берег, напоминает телеканал "Россия 24".