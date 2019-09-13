В Моздоке открылся новый детский сад

Проблему нехватки мест в детских садах в Северной Осетии решают строительством пристроек. В четверг новое дошкольное учреждение открыли в Моздоке.

Детсад рассчитан сразу на 230 мест, сообщает телеканал "Россия 24". Там обустроили медицинский кабинет, большой пищеблок, а во дворе разбили две физкультурные площадки для занятий.

Как заявил на открытии глава республики глава Вячеслав Битаров, к 2021 году проблему нехватки мест в детских садах Северной Осетии должны полностью решить.