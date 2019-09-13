Очередные Шнобелевские премии нашли своих лауреатов

Распространение бактерий при передаче купюр, выделение слюны у детей и позитивный эффект от щекотки и чесания. В США прошла церемония вручения Шнобелевских премий — за самые сомнительные достижения в области науки.

Группа японских исследователей победила в области химии. Они выяснили, что у пятилетнего ребенка вырабатывается в сутки около полулитра слюны.

Награду в сфере экономики получили ученые из Турции, Нидерландов и Германии, сообщает телеканал "Россия 24". Совместными трудами они установили, на каких денежных купюрах проще всего передаются бактерии. Особенно опасны, по их словам, американский доллар и румынский лей.

Награду в области техники, а заодно и приз зрительских симпатий — получил изобретатель из Ирана. Во-первых, он придумал устройство для смены подгузников, а во вторых — отправил видеообращение, которое, по словам организаторов, не успело дойти ко времени начала церемонии.