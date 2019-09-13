На прощании с Мугабе возникла давка и беспорядки

Десятки человек получили ранения в результате давки во время прощания с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе.

По сообщениям, давка возникла, когда сотни людей покинули сломали преграду и бросились на поле, чтобы ближе рассмотреть тело Мугабе. Изначально подпустить к телу экс-президента разрешалось только родственникам и чиновникам.

Полиция на поле пыталась сдержать натиск толпы, но безуспешно. Количество раненых и степень тяжести травм не уточняется. Известно, что некоторым понадобилась помощь медиков.

Точное место захоронения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе остается неизвестным. Его семья намерена устроить частные похороны в родном городе президента, сообщает телеканал "Россия 24".