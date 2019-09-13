Александр Овечкин хочет продлить контракт с "Вашингтоном"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказал желание подписать новый контракт со своим клубом. Текущий договор рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщает ТАСС, 33-летний нападающий хотел подписать новый контракт с "Кэпиталз". Ни за какой другой клуб НХЛ Овечкин выступать не собирается. "Я смогу начать переговоры через год. Хотелось бы остаться в нынешнем клубе, но за год многое может измениться", — заявил хоккеист.

Александр Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. На протяжении восьми сезонов россиянин забрасывал больше 50 шайб. Александр сыграл за "Кэпиталз" 1084 встречи, в которых он набрал 1211 очков (658 голов + 553 передачи). В 2018 Овечкин выиграл Кубок Стэнли.