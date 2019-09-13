В Ульяновске стартует всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА

Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в России, на территории Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. В мероприятии примет участие более 5000 спортсменов, представляющих 40 различных видов боевых искусств и спортивных единоборств из 50 стран.

В программе фестиваля, как широко известные виды единоборств – бокс, карате, дзюдо, кикбоксинг, тхэквондо, айкидо,самбо, смешанные единоборства, так и такие экзотические дисциплины – силамбам (Индия), бразильская капоэйра, зурхане (Азербайджан), крав-маг (Израиль). Мероприятия пройдут на площадях и спортивных объектах Ульяновска, а также в Димитровграде и Арском.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, показательные выступления и семинары. Уроки единоборств проведут 24 спортсмена. В их числе боксеры Григорий Дрозд, Юрий Арбачаков, Евгений Судаков, Светлана Солуянова бойцы смешанных единоборств Николай Касаткин, Заурбек Хасиев, дзюдоист Олег Плисов, мастера кикбоксинга Анасастия Панькина и Алексей Трифонов. Фестиваль не носит соревновательного характера. Вход на все мастер-классы бесплатный.