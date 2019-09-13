В аварии в Калмыкии погибли четыре человека

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Черноземельском районе Калмыкии.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в главном управлении МЧС по республике.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 63-м километре автодороги Комсомольский – Яшкуль, в результате чего четыре человека погибли.