Неймар раздора: фанаты "ПСЖ" готовят бойкот из-за бразильца

Наиболее активные фанаты французского "Пари Сен-Жермен" в лице группировки Collectif Ultra Paris намерены провести несколько акций против нападающего клуба и сборной Бразилии Неймара. Болельщики выразили недовольство дорогостоящим бразильским форвардом.

Между фанатами и парижан произошла встреча. На ней поклонники клуба дали понять, что на ближайшем матче чемпионата Франции против "Страсбура" готовят обструкции в адрес Неймара, желавшего покинуть клуб минувшим летом. Как сообщает Евроспорт.Ru, боссы "ПСЖ" в ответ дали им понять, что не допустит радикальных проявлений недовольства в адрес бразильца. Фанаты остались этим недовольны. Отношения сторон накалились.

В связи с этим активное ядро болельщиков "Парижа" намекнуло на бойкот ближайших матчей клуба – против уже упоминавшегося "Страсбура", а также против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.