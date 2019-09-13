Колумбиец Игита выиграл 18-й этап "Вуэльты Испании"

На испанских дорогах продолжается один из престижнейших шоссейных многодневных гонок сезона – "Вуэльта Испании". Состоялся 18-й этап общей протяженностью 177,5 километра между местечками Кольменар-Вьехо и Бесерриля-де-ла-Сьерра. Победителем стал колумбиец Серхио Андрес Игита Гарсия из команды EF Education First.

22-летний колумбийский велогонщик преодолел дистанцию за 4 часа 33 минуты 9 секунд и стал самым молодым представителем своей страны, победившим этап Гранд-тура. На момент победы его возраст составил 22 года и 42 дня. Следом за ним финишировал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, отставшим от Игиты на 15 секунд, а также испанец Алехандро Вальверде из Movistar.

Лучшим среди российских велогонщиков стал Павел Кочетков, представляющий команду Katyusha-Alpecin. Он завершил 18-й этап на 64-м месте с отставанием в 18,24 секунды. Его партнер по команде Вячеслав Кузнецов финишировал с 73-м результатом (+21,32).

По итогам 18 этапов "Вуэльты Испании" желтую майку лидера продолжает удерживать Роглич, общее время которого составляет 71 час 16 минут 54 секунды. В первой тройке также два гонщика Movistar: Вальверде и колумбиец Наиро Кинтана, отстающие от словенца на 2,50 и 3,31 минуты соответственно. Кочетков – 82-й (+2:50,23), Кузнецов – 140-й (+4:07,16).