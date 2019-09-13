В Тюменской области впервые в стране внедрили камеры видеонаблюдения в школьных столовых

В школьных столовых Тюменской области установили камеры видеонаблюдения. Благодаря нововведению родители смогут увидеть, что едят их дети во время обеда. Регион стал первым в России, где внедрен этот проект. До конца сентября камеры появятся в двадцати школах, передает ГТРК "Регион-Тюмень".



Котлета, картофельное пюре, чай и бутерброд. Жительница Червишево Светлана Сомова может посмотреть, что ест ее внук на школьном обеде, не выходя из офиса. Новая опция в образовательных учреждениях района помогла разрешить множество вопросов родителей и помогла достичь определенной степени открытости в работе организаторов питания.



Оборудование установлено таким образом, чтобы был виден каждый уголок в столовой. Для того, чтобы посмотреть на работу сотрудников и понаблюдать за самим процессом обеда достаточно ввести пароль. Видео с камер транслируется в онлайн-режиме. При этом записи не могут оказаться в третьих руках, так как они предоставляются только по письменному заявлению от родителей. В архиве они будут храниться 7 дней.

По мнению авторов инициативы, учебные заведения должны быть информационно открытыми. Это правило касается и школьной столовой, так как данное помещение является частью образовательного пространства.

Напомним, с этого года в региона реализуется нацпроект "Образование" реализуется с этого года.



