Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала филиппинская газета Manila Bulletin.

Дутерте подчеркнул, что тот, кто выстрелит во взяточника, будет не помещен в тюрьму, а лишь серьезно физически наказан. Президент также посоветовал жителям страны бить коррупционеров, даже если они найдутся в его администрации.

74-летний политик до своего избрания президентом занимал должность мэра города Давао на юге Филиппин и прославился своими резкими высказываниями по поводу путей решения острых проблем страны.

В 2016 году Дутерте инициировал жесткую кампанию против наркоторговцев, разрешив уничтожать их физически. В итоге, за короткое время были убиты около пяти тысяч человек, причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. Такая политика Дутерте вызвала осуждение за рубежом, эксперты ООН в области прав человека потребовали прекратить внесудебные казни.