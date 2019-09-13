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13 сентября 201909:43

Ростов-на-Дону отмечает 270-летие основания

ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области сегодня отмечают два радостных события - 270-летие со дня основания города Ростова-на-Дону и 82-я годовщина со дня образования Ростовской области. Этот день будет наполнен торжественными событиями и в столице, и по всему региону.

Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", в честь дня основания Ростова состоится возложение венков на площади Воинской славы. Мероприятие пройдет в первой половине дня. А вечером в зале музыкального театра проведут собрание, посвященное 82-й годовщине со дня образования Ростовской области.

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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