Ростов-на-Дону отмечает 270-летие основания

В Ростовской области сегодня отмечают два радостных события - 270-летие со дня основания города Ростова-на-Дону и 82-я годовщина со дня образования Ростовской области. Этот день будет наполнен торжественными событиями и в столице, и по всему региону.

Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", в честь дня основания Ростова состоится возложение венков на площади Воинской славы. Мероприятие пройдет в первой половине дня. А вечером в зале музыкального театра проведут собрание, посвященное 82-й годовщине со дня образования Ростовской области.