"Дикая Роза" Вероника Кастро устала и уходит

О завершении актерской карьеры объявила звезда мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" актриса Вероника Кастро, передает РИА Новости.

"Я прощаюсь с тем, что я так любила​​​. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", — написала 66-летняя актриса в своем Instagram.

Кастро объяснила это решение усталостью от "агрессии и насмешек", добавив, что хочет покоя.

Актриса известна по многим телевизионным и театральным постановкам, мировая слава к ней пришла после сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".