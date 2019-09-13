В Салавате три девочки отравились семенами опасного растения

В Салавате три девочки отравились семенами ядовитого растения. Двоих госпитализировали в детскую больницу, одна из девочек попала в реанимацию. Третью девочку после осмотра врачей отпустили домой.

Дети 9-10 лет играли с цветами и увидели шишку, которая была похожа на огурец. Как сообщает газета "Выбор", разломив растение девочки решили попробовать на вкус семена черного цвета. Они оказались горькими, но той малой дозы, что попала в рот, было достаточно для отравления. У детей возникла головная боль и галлюцинации. Родители незамедлительно вызвали скорую. По слова заместителя главврача Городской больницы по детству Ильгиза Шангареева, после проведения ряда медицинских процедур, состояние детей стабильное и тревоги не вызывает.

Отметим, опасным растением оказался дурман обыкновенный, особенно ядовиты его семена, передает ГТРК "Башкортостан". Основные симптомы отравления — моторное возбуждение, расширение зрачков, сухость во рту, частый пульс, головная боль и жажда. Может развиться коматозное состояние и галлюцинации.