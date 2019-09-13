Киев начал подготовку к новому обмену заключенными

Украина готовит списки для проведения нового обмена удерживаемыми лицами с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе", — сказал он в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).



7 сентября Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", напоминает ТАСС. В Москву прилетел освобожденный украинским судом из-под стражи главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные во время провокации в Керченском проливе.

Переговоры активизировались после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. В российском МИД заявили, что обмен стал возможен благодаря личным договоренностям лидеров двух стран.