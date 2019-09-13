Москвичка читала детям книжку за рулем автомобиля

Женщина за рулем автомобиля развлекала своих детей чтением книги, при этом машина двигалась по улицам Москвы со скоростью не менее 60 километров в час. Удивленный водитель снял эту семейную сцену на видео.

"У нее двое маленьких детей в машине, она им еще и книжку читает, на ходу причем", — заметил он.

На кадрах видно, что Opel двигался на приличной скорости, в то время как его владелица держала на руле книгу. Девочка на переднем сидении внимательно слушала маму, а мальчик позади разглядывал происходящее за окном.

Некоторые пользователи на основе собственного опыта предположили, что женщина знает книгу наизусть и даже не заглядывает в нее, но читает произведение заскучавшим детям.