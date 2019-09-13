Зеленский просит сохранить антироссийские санкции

В ходе ежегодного форума YES украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия, передает РИА Новости.

По мнению Зеленского, санкции против России нужно сохранить до момента установления мира в Донбассе. Он посетовал, что международные партнеры время от времени говорят о возможности их снятия.

Зеленский заявил, что санкции – это своего рода налоги на мир. "Если угодно – это налог для мира. И пока он не будет возобновлен, санкции должны действовать", — добавил украинский лидер.