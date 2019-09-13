20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке

20 лет прошло с теракта на Каширском шоссе в Москве. Жилой дом № 6 корпус 3 был взорван в пять часов утра 13 сентября 1999 года.

Этот теракт был частью серии взрывов, которая тогда прокатилась по российским городам: 8 сентября террористы взорвали жилой дом на улице Гурьянова (погибли 106 человек), а 16 сентября 1999 года –дом в Волгодонске (19 погибших). Взрыв на Каширском шоссе прогремел в день траура по жертвам взрыва на улице Гурьянова.

Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. Жертвами стали 124 человека. Из-под завалов удалось спасти лишь одного человека, напоминает РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что мощность взрыва составила около 300 килограмм в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была замаскирована под мешки с сахаром.

Организаторами терактов были Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар. Спустя несколько лет они были ликвидированы российскими спецслужбами. Несколько человек, причастных к взрывам, были приговорены к пожизненному заключению.

Сейчас на месте разрушенного дома стоит маленькая православная часовня. Каждый год 13 сентября здесь собираются родные и друзья погибших. Они приносят цветы, иконы, зажигают поминальные свечи.