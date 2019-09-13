"Приехали!": самолет S7 дважды не смог оторваться от земли в Новосибирске

Пассажирам авиакомпании S7 только с третьей попытки удалось улететь из Новосибирска в Симферополь — самолет дважды выезжал на ВПП, но после разгона сбрасывал скорость и возвращался на стоянку. В итоге рейс отправили только спустя семь часов и на другом лайнере.

Вoeing 737-800 должен был вылететь из аэропорта Толмачево в 17:45 12 сентября, но смог подняться в воздух только в 00:36 13 сентября. Первые две попытки взлететь успехом не увенчались. На кадрах, сделанных одним из пассажиров, видно, как лайнер набирает скорость, но потом двигатели сбрасывают обороты.

"Приехали!" — констатирует голос за кадром.

Такая ситуация вывела некоторых пассажиров из себя, тем более сотрудники S7 отказывались уточнить причину инцидента. Люди осадили стойку и требовали сообщить им время вылета и предоставить питание после четырех часов ожидания.

В пресс-службе авиакомпании "РБК Новосибирск" пояснили, что причиной сбоя стала неисправность гидронасоса, причем с первой попытки датчик починить не удалось. В итоге перевозчик задействовал резервный борт для того, чтобы доставить пассажиров в Симферополь.