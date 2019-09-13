Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Китае, разгромив Остапенко

В китайском Чжэнчжоу продолжается теннисный турнир сери WTA. В одном из матчей второго круга белорусская теннисистка Арина Соболенко, имеющая четвертый номер посева, пробилась в четвертьфинал турнира. Она обыграла Елена Остапенко из Латвии.

Соболенко доминировала по ходу встречи и отдала сопернице в двух сетах всего три гейма. Встреча завершилась победой спортсменки из Белоруссии со счетом 6:1, 6:2. Для достижения успеха Соболенко понадобилось провести на корте меньше часа – 57 минут.

Путевку в полуфинал турнира с призовым фондом в полтора миллиона долларов Соболенко оспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич, посеянной под седьмым номером.