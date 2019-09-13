Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 сентября 201911:18

Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Китае, разгромив Остапенко

formulatx.com

В китайском Чжэнчжоу продолжается теннисный турнир сери WTA. В одном из матчей второго круга белорусская теннисистка Арина Соболенко, имеющая четвертый номер посева, пробилась в четвертьфинал турнира. Она обыграла Елена Остапенко из Латвии.

Соболенко доминировала по ходу встречи и отдала сопернице в двух сетах всего три гейма. Встреча завершилась победой спортсменки из Белоруссии со счетом 6:1, 6:2. Для достижения успеха Соболенко понадобилось провести на корте меньше часа – 57 минут.

Путевку в полуфинал турнира с призовым фондом в полтора миллиона долларов Соболенко оспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич, посеянной под седьмым номером.

Сейчас

10:30

Зеленский рассказал о новом обмене людьми с Россией

04:16

Сергей Лавров: война в Сирии закончилась

03:32

Аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления

02:42

Сибирский город Шелехов остался без света

02:01

Трамп не верит в слежку Израиля за Белым домом

01:05

Сотрудник телеканала Discovery убит в Мексике

22:30

Никас Сафронов попал в аварию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский просит сохранить антироссийские санкции

Зеленский просит сохранить антироссийские санкции

16 минут назад
Киев начал подготовку к новому обмену заключенными

Киев начал подготовку к новому обмену заключенными

32 минуты назад
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

2 часа назад

Трансляции

Московский финансовый форум. Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты
12:00

Московский финансовый форум. Инновации в области бесконтактного налогового администрирования
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
"Приехали!": самолет S7 дважды не смог оторваться от земли в Новосибирске

"Приехали!": самолет S7 дважды не смог оторваться от земли в Новосибирске

14 минут назад
8-часовой рабочий день отменять не будут

8-часовой рабочий день отменять не будут

2 часа назад
Кому жемчуг мелок: в Сети обсуждают слитые подробности предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова

Кому жемчуг мелок: в Сети обсуждают слитые подробности предстоящей свадьбы Собчак и Богомолова

9 часов назад
Сноуден поставил условие для своего возвращения в США

Сноуден поставил условие для своего возвращения в США

6 часов назад
20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке

20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке

5 минут назад
Очередные Шнобелевские премии нашли своих лауреатов

Очередные Шнобелевские премии нашли своих лауреатов

6 часов назад
Аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления

Аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления

7 часов назад
Сергей Лавров: война в Сирии закончилась

Сергей Лавров: война в Сирии закончилась

7 часов назад
"Очередной бред": директор Киркорова опроверг информацию о блокировке счетов артиста

"Очередной бред": директор Киркорова опроверг информацию о блокировке счетов артиста

1 час назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

26 минут назад
Известный препарат помог при агрессивном раке мозга

Известный препарат помог при агрессивном раке мозга

27 минут назад
Зеленский одобряет присутствие миротворцев только на границе Украины и России

Зеленский одобряет присутствие миротворцев только на границе Украины и России

29 минут назад
В заповеднике животные облюбовали брошенную кабину грузовика и попали на видео

В заповеднике животные облюбовали брошенную кабину грузовика и попали на видео

41 минута назад
Москвичка читала детям книжку за рулем автомобиля

Москвичка читала детям книжку за рулем автомобиля

55 минут назад
"Роскачество" назвало лучшие из 368 смартфонов

"Роскачество" назвало лучшие из 368 смартфонов

1 час назад
Американцы создали отель из марсианской капсулы

Американцы создали отель из марсианской капсулы

1 час назад
Балтимор встретил Трампа надувной крысой

Балтимор встретил Трампа надувной крысой

1 час назад
Коммунальная ноша: почему растут долги россиян за ЖКУ и как это остановить

Коммунальная ноша: почему растут долги россиян за ЖКУ и как это остановить

1 час назад
"Дикая Роза" Вероника Кастро устала и уходит

"Дикая Роза" Вероника Кастро устала и уходит

1 час назад
Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников

1 час назад
Вести.net: cколько стоит место в очереди за iPhone?

Вести.net: cколько стоит место в очереди за iPhone?

1 час назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: со стилусом, но компактный

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10: со стилусом, но компактный

1 час назад
В Индии от молний погибли 9 человек, 23 получили ранения

В Индии от молний погибли 9 человек, 23 получили ранения

2 часа назад
Александр Овечкин хочет продлить контракт с "Вашингтоном"

Александр Овечкин хочет продлить контракт с "Вашингтоном"

5 часов назад
На прощании с Мугабе возникла давка и беспорядки

На прощании с Мугабе возникла давка и беспорядки

5 часов назад
Европу обеспокоили заявления Нетаньяху

Европу обеспокоили заявления Нетаньяху

6 часов назад
Турецкий ресторан заменил всех официантов на роботов

Турецкий ресторан заменил всех официантов на роботов

6 часов назад
В Солнечной системе обнаружен уникальный гость из космоса

В Солнечной системе обнаружен уникальный гость из космоса

10 часов назад
Российский МИД предупреждает об угрозе наводнений на Балеарских островах

Российский МИД предупреждает об угрозе наводнений на Балеарских островах

11 часов назад
Милош Земан вступился за памятник маршалу Коневу в Праге

Милош Земан вступился за памятник маршалу Коневу в Праге

11 часов назад
Совет Федерации против Google и Facebook: сенаторы осудили вмешательство IT-гигантов в российские выборы

Совет Федерации против Google и Facebook: сенаторы осудили вмешательство IT-гигантов в российские выборы

11 часов назад
Круче Maybach и дешевле Aurus: в Россию привезли новый Bentley Flying Spur

Круче Maybach и дешевле Aurus: в Россию привезли новый Bentley Flying Spur

13 часов назад
Эксперты: авиабилеты подорожали всего на 1,35%

Эксперты: авиабилеты подорожали всего на 1,35%

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку