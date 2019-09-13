Аксенов отказался от мандата

Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель избирательной комиссии Михаил Малышев, подчеркнув, что Аксенов уже написал соответствующее заявление.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета полуострова три кандидатуры на пост руководителя Крыма, среди которых Сергей Аксенов, чьи полномочия заканчиваются, Сергей Богатыренко от КПРФ и Павел Шперов от ЛДПР​​​.

Выборы в крымский парламент и местные советы состоялись 8 сентября. На них победили три партии. У "Единой России" — 60 мандатов, у ЛДПР — 10, у КПРФ – 5.