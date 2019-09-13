Сенцов на камеру сжег тюремную робу и осыпал проклятьями ФСИН

Украинский режиссер Олег Сенцов показательно сжег привезенную из России тюремную робу. Акцию он сопроводил проклятьями в адрес Федеральной службы исполнения наказаний и выложил видео в Интернет.

Весной 2014 года Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в числе членов диверсионной группы организации "Правый сектор" (запрещена в России). Они готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Суд признал его виновным в создании террористической группы в Крыму и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцов отбывал свое заключение сначала в Якутии, а потом был переведен в колонию в ЯНАО. В тюрьме он объявлял голодовку и даже написал завещание. После освобождения Сенцов сказал, что готов вернуться в Крым на танке.

Олега Сенцова выдали Киеву в рамках обмена задержанными, который прошел 7 сентября, напоминает "Россия 24". Помимо него на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе осенью прошлого года.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась подготовка к новому обмену удерживаемыми лицами.