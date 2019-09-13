"Чертов день", полнолуние: из ЗАГСа Собчак и Богомолов уехали на катафалке

В Сети обсуждают странный выбор даты, на которую была назначена свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова – пятница, 13-е, на которое к тому же еще и приходится полнолуние.

В народе к подобному сочетанию факторов обычно относятся настороженно, считая, что в такие особо активна всякая "нечисть". Однако Ксению и Константина, видимо, это не только не смутило, но, напротив, дата была выбрана как своеобразный вызов.

Более того: как сообщает телеграм-канал "Только никому", из ЗАГСа молодожены уехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Вероятно, на нем же Собчак и Богомолов поедут на венчание: ранее Ксения сообщила, что это "очень красивая традиция" и отметила: "Когда еще зайдешь в церковь в короне".

В сам день свадьбы телеведущая выложила в "Инстаграме" фото в свадебном платье со шлейфом, но со спины.

СМИ также стало известно, что сын Собчак в день свадьбы матери остался с первым мужем Ксении Максимом Виторганом. Он, кстати, в день бракосочетания бывшей жены в своем "Инстаграме" выложил фото их ребенка в машине.

Накануне торжества молодожены опубликовали список желаемых подарков и предупредили, чтобы гости не переводили деньги в помощь старикам и животным.

Праздновать свадьбу молодые собираются в "Петровском пассаже", где ожидается много медийных персон.