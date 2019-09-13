Порошенко все же пришел на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".

Ранее он проигнорировал несколько повесток. Пока непонятно, по какому именно делу допрашивают экс-президента: их несколько. По трем — он является свидетелем, в 13 его имя фигурирует. Большинство связано с коррупцией, превышением полномочий, использованием служебного положения в корыстных интересах и уклонением от налогов. Многие из этих дел возбуждены по заявлениям бывшего главы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Это один из поводов, почему Порошенко зачастую игнорирует повестки — сам он считает, что Портнов действует в российских интересах.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность на скорую победу коррупции в стране.

"Счастье — это видеть вора в тюрьме, а не на Мальдивах", — сказал он, выступая в пятницу в Киеве на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".