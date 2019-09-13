На Ржевском мемориале увековечат имена 62 тысяч советских воинов

Самый большой в Европе памятник в честь подвига советским воинам под Ржевом откроют к Дню Победы. Мемориал будет воздвигнул у деревни Хорошево Ржевского района. По своему величию он обещает не уступить памятнику "Родина Мать" в Волгограде. Председатель Совета ветеранов Ржева и Ржевского района Галина Мешкова отмечает, что Москва всегда была защищена с запада именно под стенами Ржева. И центральная фигура мемориала — Советский солдат будет символизировать эту мощь.



Как передает "Вести Тверь", 25-метровую бронзовую фигуру солдата установят на насыпном холме. Сейчас, как раз, ведется отсыпка кургана. Укладка монолитных железобетонных конструкций уже завершена. они станут основой для каркаса, на котором установят солдата. Бронзовую фигуру будут монтировать по частят, работы начнутся в октябре. На бетонных стенах увековечат имена 62 тысяч погибших в сражениях на Ржевско-Вяземском выступе воинов.

Вместе с возведением мемориала, идет благоустройство территории — бетонируют центральную аллею и проводят освещение. Александр Барков, директор Российского военно-исторического общества уточнил: "Предполагается 4 тысячи квадратных метров мощения гранитной брусчаткой. На эту площадку было завезено 45 тысяч кубометров песка".

По проекту Ржевский монумент будет хорошо видно с федеральной трассы М-9. В этом направлении дорогу к деревне Хорошево расширят до четырех полос. Здесь же появится автомобильная развязка и вертолетная площадка.







