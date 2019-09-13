Юную пловчиху лишили победы за непозволительный купальник

Американская пловчиха Брекинн Уиллис лишилась победы на соревнованиях в Аляске из-за того, что судьи сочли ее купальник не соответствующим необходимому регламенту. Судейский корпус не оценил оголенных ягодиц 17-летней спортсменки. Они посчитали, что таким образом, она хотела привлечь внимание.

Сама девушка призналась, что ее плавательный костюм соответствовал всем принятым на Аляске нормам, но она сознательно подвернула купальник в районе ягодиц, так как в ином случае он доставлял ей дискомфорт, сообщает The Sun. Но судьи остались непреклонны.

После соревнований тренеры Уиллис обвинили судей в расизме и сексизме, поскольку их подопечная является единственной представительницей смешанной расы на соревнованиях. И именно к ней и была применена дисквалификация.