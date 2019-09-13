Движение по А107 восстановлено

Движение на участке трассы А107 в Подмосковье полностью восстановлено после обрушения пешеходного моста, передает "Интерфакс".

В пресс-службе "Автодор" сообщили, что сотрудники дорожных служб убрали конструкцию надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелых кранов. Движение в обоих направлениях было открыто в 11:40 по московскому времени.

Как сообщалось, ДТП произошло в ночь на пятницу в районе деревни Селятино. Водитель фуры, перевозившей негабаритный груз, повредил конструкцию надземного пешеходного перехода, еще не введенного в эксплуатацию. В результате произошло ее обрушение на проезжую часть, было перекрыто движение в обоих направлениях.

В результате происшествия никто не пострадал.