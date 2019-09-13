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13 сентября 201912:57

Il Corriere della Sera не стала извиняться перед российским дипломатом

Итальянская газета Il Corriere della Sera, на минувшей неделе опубликовавшая материал об участии сотрудника российской дипмиссии во встрече, где якобы обсуждалась сделка РФ с итальянской партией "Лига", опубликовала заявление в ответ на требование посольства РФ об опровержении данной информации.

Как передает РИА Новости, в небольшой заметке на 15-й странице издания сообщается, что Il Corriere во второй половине дня 5 сентября направило по трем электронным адресам российского посольства, в том числе на WhatsApp первого советника посольства Дмитрия Гурина, ответственного за работу со СМИ, запрос о том, является ли Андрей Харченко дипломатом РФ, но никто не ответил.

В свою очередь в посольстве РФ проинформировали общественность о том, что Гурин завершил командировку в Италии и вернулся в Россию неделей ранее, в конце августа. Что касается Андрея Харченко, то он действительно является сотрудником дипмиссии, но ему 31 год, и он не имеет никакого отношению к персонажу из публикации.

Посольство считает, что итальянские журналисты должны дать опровержение и принести извинения российскому дипломату за свою статью, которую российская дипмиссия в Риме считает клеветнической.

6 сентября Il Corriere della Sera написала об участии сотрудника посольства на встрече в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года, где якобы обсуждалась сделка, которая бы обеспечила российское финансирование итальянской партии "Лига"​​​. В статье говорилось, что в числе трех россиян-участников встречи был некий 39-летний Андрей Харченко.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что Москва будет держать этот случай на контроле и разместит опровержение в соответствующей рубрике сайта МИД РФ.

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