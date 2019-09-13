РКН: Google заплатил за ссылки на запрещенную информацию

Компания Google заплатила штраф в 700 тысяч рублей за то, что не удалила ссылки на запрещенную в России информацию.

На сайте Роскомнадзора сообщается, что поисковик производит лишь выборочную фильтрацию, более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняется. А по закону поисковик должен исключать их из поисковой выдачи.

При этом в ведомстве подчеркнули, что представителям компании Google неоднократно разъяснялись требования закона.

Как сообщалось ранее, в июле Google уже был оштрафован на 700 тысяч рублей за несоблюдение правил фильтрации контента.