СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию с диагнозом, как у Фриске

В последние недели у поклонников актрисы Анастасии Заворотнюк вызывает большое беспокойство состояние ее здоровья. 13 сентября в прессу попала информация о том, что артистка находится в реанимации одной из московских клиник с отеком мозга на фоне тяжелой болезни. В частности, об этом пишет StarHit.

По сведениям телеграм-канала Mash, медики ставят ей такой же диагноз, как у Жанны Фриске 4 года назад. Также сообщается, что ранее актриса лечилась в Польше, а сейчас Заворотнюк перевезли в московскую клинику.

Близкие Анастасии тяжелый диагноз ранее опровергали, сведения о состоянии ее здоровья поступали противоречивые.

Накануне директор Заворотнюк пообещала, что скоро актриса даст интервью и все сама расскажет.