Ямал и Башкортостан будут совместно продвигать законодательные инициативы

Делегация Государственного собрания – Курултая Башкортостана прибыла в Салехард с официальным визитом. В парламенте ЯНАО прошла встреча председателей Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергея Ямкина и Госсобрания РБ Константина Толкачева. Стороны обсудили вопросы дальнейшего межпарламентского сотрудничества. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет продвижение региональных законодательных инициатив на федеральный уровень, сообщает ГТРК "Башкортостан".

"В одиночку продвигать законодательные инициативы крайне трудно. Но когда есть поддержка из других регионов, это сделать значительно легче. Мы не можем закрывать глаза на проблемы, которые регионам нужно решать уже сейчас. И в этом вопросе необходимую поддержку могут оказать межпарламентские соглашения", – заявил Сергей Ямкин.

"Каждый парламент имеет свой опыт. Регулярный обмен информацией помогает в совершенствовании законодательства. Например, в рамках переговоров отбираются законодательные нормы, которые доказали свою эффективность, и вводятся на отдельных территориях. Наша задача заключается в постоянном повышении качества жизни населения", – заявил Константин Толкачев.

Напомним, впервые договор между Башкортостаном и Ямалом был подписан в еще 1998 году. Соглашение о сотрудничестве в сфере науки, экономики и культуры губернаторы двух российских субъектов подписали в мае 2012 года. А в 2019 году была достигнута договоренность о сотрудничестве между Курултаем Башкортостана и Заксобранием ЯНАО. Ямальские депутаты уже побывали в республике и познакомились с жизнью в регионе. В рамках поездки был изучен опыт работы в АПК и социальной сфере. Сегодня же делегация парламента РБ начала знакомство с достижениями ЯНАО.