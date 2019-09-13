Оружие чемпионов. Российские разработчики презентовали высокоточную винтовку

Российский холдинг Bespoke Gun представил новейшую высокоточную винтовку под названием "Фантом". Главными отличительными особенностями оружия стали уникальная конструкция затворной группы и необычный, запоминающийся дизайн ложа.

Зачем он нужен

Уже несколько лет против России введены санкции, которые коснулись и производителей оружия. Если раньше проблем с получением зарубежных материалов или даже целых готовых узлов не было, то теперь необходимо искать альтернативы иностранным деталям и технологиям. Потому и появилась идея создать оружие полностью отечественной разработки и производства. Им и стал «Фантом».

Долгий путь

Конструирование винтовки заняло несколько лет. Российские инженеры из Bespoke Gun провели масштабную, кропотливую работу. Изучили опыт зарубежных мастеров-оружейников: например, схему запирания ствола семейства британских винтовок AW, конструкцию посадочного места американского Remington и затвор финской TIKKA. Все это оружие – мировая классика, поясняют создатели. Не учитывать наработки таких признанных компаний было бы глупо.

Однако проблемы были не только на этапе проектирования. Еще одним сложным вопросом стала поставка сырья нужного качества. В частности, подходящий металл был привезен из-за границы, так как отечественные производители таких марок не выпускают.

К бою готов

Итогом длительной работы стал компактный охотничий карабин "Фантом" длиной 985 миллиметров и массой менее 4 килограммов. В руках профессионального стрелка с индивидуально изготовленным патроном винтовка имеет точность близкую к 0,1 МОА. Это значит, что отклонение пули от центра мишени не превышает считанных миллиметров. Также стоит отметить мощный, тяжелый ствол длиной чуть более 406 миллиметров, затворную группу с тремя боевыми упорами, начальную скорость пули в 930 метров в секунду и эффективную дальность огня в 1 тысячу метров.

Но что точно привлечет внимание даже непрофессионала, так это уникальный, ни на что не похожий дизайн. Граненое ложе "Фантома", изготовленное из высококачественного карбона, придает необычный и брутальный внешний вид винтовке. Кроме того, полимер хорошо зарекомендовал себя во всех сферах, где требуется максимальная легкость и высокая прочность.

Важно, что создатели ложа, в число которых входили специалисты по биомеханике и эргономике, спроектировали карабин так, что стрелок не сможет держать его неправильно. Инженеры учли тот факт, что часто именно неправильный хват приводит к неточному выстрелу.

Высокое качество "Фантома" объясняется еще и практически полной ручной сборкой и строгим ОТК, внедренным на производстве. Все возможные допуски доведены до уровня микрон, утверждают создатели.

Только начало

Сразу после презентации "Фантома", компания Bespoke Gun анонсировала новую винтовку, которую покажут широкой публике в ближайший месяц. Речь идет уже не о карабине, а о дальнобойной, полноразмерной версии под названием "Фантом-Тактика".