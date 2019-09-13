Следком назвал имя причастного к обстрелу жителей ДНР

Российские следователи установили личность командира бригады Вооруженных сил Украины, причастного к обстрелу жителей ДНР 8 сентября, в результате которого погибла женщина.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, им является командир 92-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Владимир Кокорев, подчиненные которого 8 сентября произвели из тяжелых орудий прицельный обстрел гражданских зданий в селе Спартак Ясиноватского района.

Петренко отметила, что один из снарядов, упавший на приусадебный участок, не взорвался. Он сдетонировал в тот момент, когда чуть позднее две местные жительницы возились на огороде. В результате обе получили множественные осколочные ранения, в результате чего одна из женщин умерла.

Официальный представитель СКР подчеркнула, что в отношении Кокарева возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Проводится установление других должностных лиц Вооруженных сил Украины, причастных к совершению этого и других преступлений в отношении гражданского населения Донбасса.