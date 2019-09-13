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Ситуация на Украине 14 минут назад

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13 сентября 201913:26

Зеленскому посоветовали заняться йогой вместо ерунды

EPA

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому заняться йогой или дельфинотерапией.

Ранее Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, речь идет о нескольких форматах, однако подробности он раскрывать отказался.

По мнению Поклонской, перспектив у каких-либо форматов по возвращению Крыма в состав Украины нет. Депутат напомнила, что судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и Трампа. Она рекомендовала им занимаются своими странами и тренировать выдержку.

"Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", — сказала РИА Новости Поклонская.

В свою очередь вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков посоветовал Зеленскому перестать заниматься ерундой и начать выстраивать полноценные отношения с Россией. Он подчеркнул, что Крым стал частью РФ "не в результате политической акции, а в результате исторического процесса", и никакие стратегии по возвращению Крыма не сработают. По его словам, это цивилизационный выбор, который был сделан задолго до 2014 года.

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