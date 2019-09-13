Медведев: хотим с Хачановым выиграть Кубок Дэвиса для России

Первая ракетка России Даниил Медведев, недавно сыгравший свой первый финал турнира "Большого шлема", рассказал о своем желании в паре с Кареном Хачановым выиграть Кубок Дэвиса. И сделать это в первую очередь для России.

"Мы с Кареном Хачановым живем и тренируемся за рубежом, чтобы показывать лучший результат, — приводит слова Медведева Vogue. – Мы искренне любим Россию, и хотим выиграть Кубок Дэвиса для нашей Родины".

Напомним, что сборной России 18 ноября предстоит провести матч против команды Хорватии. После чего, 19 ноября, россияне проведут поединок против Испании. Турнир состоится на кортах Мадрида и завершится 24 ноября.