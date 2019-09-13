Санкции, обмен, "Минск": Песков ответил на вопросы об Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к заявлениям украинского лидера Владимира Зеленского о том, что санкции являются действенным оружием дипломатии.

Песков отметил, что есть набор тезисов по санкциям, которые стали уже, возможно, немного тривиальными, но при этом доказали свою правоту. Пресс-секретарь сообщил, что это обоюдоострое оружие, которое никому не приносит пользу, не решает проблему, противоречит международному праву, при этом размывая их нормы, а также в целом не несет ничего хорошего тем странам, в отношении которых объявляют санкции и тем, кто эти санкции объявляет.

Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Киев после проведенного обмена удерживаемых лиц пока не поднимали вопрос о судьбе украинских кораблей, которые арестованы Россией в Керченском проливе. При этом в Кремле считают, что эту тему необходимо обсудить.

Пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Россия готова вернуть корабли, рассказал, что в рамках тех контактов, которые имеют место между Россией и Украиной, данный вопрос должен быть поднят и рассмотрен.

Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемых лиц с Украиной, однако это потребует кропотливой и растянутой по времени работы, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь рассказал, что данному вопросу необходимо начало нового процесса, обмена мнениями. По его словам, никто априори не исключает возможность и целесообразность данного процесса, потому это вопрос двусторонних контактов.

Песков также сообщил, что Кремлю больше других нравятся заявления Киева о том, что в настоящее время идет разработка детальной дорожной карты по выполнению обязательств Украины по имплементации положений минских договоренностей. Также пресс-секретарь отметил, что данные заявления импонируют российской стороне гораздо больше чем те, которые были упомянуты в самом начале. По его словам, только имплементация минских договоренностей поможет избавиться в полном объеме от внутриукраинской проблемы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает дипломатию единственным путем к достижению мира в Донбассе. Потому, по его мнению, необходимо до данного момента сохранить санкции против России.