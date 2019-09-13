Кремль прокомментировал "шероховатости" на выборах

Кремль не видит каких-либо обстоятельств, которые способны поставить под сомнение результаты муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что контроль над выборами осуществляется Центризбиркомом страны и ему неизвестно о каких-то ситуациях, которые могут поставить под сомнение ход выборов в северной столице.

"Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно", — подчеркнул Песков.

8 сентября в Единый день голосования в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов.

В настоящее время по данным городской избирательной комиссии в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах допущены нарушения, которые не позволяют точно определить итоги выборов.