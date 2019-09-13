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13 сентября 201914:05

В Ботлихе и Сочи Путин "не был абсолютно расстроенным"

Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин не был расстроен в Ботлихе и Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в Кремле в курсе следственных действий, которые проводятся в отношении Фонда борьбы с коррупцией, но не слышали никаких заявлений его основателя Алексея Навального. Песков отметил, что повестка дня была иная, поэтому с этими заявлениями они пока не ознакомились, передает РИА Новости.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Навального о том, обыски в его штабах якобы связаны с недовольством главы государства результатами выборов и деятельностью ФБК.

"Вчера Путин не был абсолютно расстроенным — ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля", — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, в отношении Фонд борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело об отмывании миллиарда рублей.

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